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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——尾場研訊但賽果不變

2017-02-03 列印
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  昨晚尾場有研訊，原因是頭馬「發明小子」及季軍「美麗鉅星」終點前曾碰撞，但最終賽果不變，而兩駒馬主杜振源和郭少明老友鬼鬼，之後兩人一起拉頭馬，盡顯友誼。
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