﻿千博士如是說——甜統今次有得追

上次沙田日馬的三Ｔ多寶千二萬，頭關跑出「一定賺」、「帶盈來」及「錶之星」屬正路賽果，次關大熱門「紅衣醒神」順利勝出，要拖到「一哥」及「朋友仔」也絕不困難。可是到第三關，九十九倍的「駿協精英」殺入三甲，因而令當日三Ｔ派二千三百七十多萬，但由於得兩元命中，所以今次三Ｔ有近千九萬累積！



一場賽事之中，有實力取勝的馬匹未必很多，但可以殺入三甲的則極多，所以我們較易批死一些馬匹的勝出機會，但就很難斷定這類馬匹不入三甲。投注三Ｔ的難度比六環彩高，就是這個原因！由於複式下注極犯本，因此想中巨額三Ｔ，首先一定要有膽，這樣才有機會拖到超級大冷腳！



三Ｔ頭關第四場四班千四米，「平天下」上次初落四班跑此程，由於排十二檔起步，沿途被逼走外疊，轉彎時走當日C+3欄極不利的二三疊，最後只負兩個多馬位，走勢其實不差。今次此駒再戰千四，六檔起步比上次好得多，而最難得的是，今組對手無甚快馬，估計牠早段可切入內欄，然後再選擇領放或守好位，形勢極之有利！事實上，此駒身在四班大有優勢，今次可坐位望贏。



次關第五場三班千八米，「英明神勇」至今四捷雖都是贏田草千四或千六，但隨着本身漸年長，現階段應以千八較適合。事實上，牠近兩次上名，其實都是田草千八米。



上次「英明神勇」有總場次342的田草千八不跑，寧跑總場次341的田草千四，表面上是錯誤決定，但事後看來，今次跑田草千八可避開「喜旺寶」及「哈蝦巴爸」等強手，似乎是精明之部署！



尾關第六場四班千四米，「甜統」上次雖賺了C+3欄內疊之利，但在直路走中內欄根本無真正望空，而今次對手之中，至少有五匹是快馬，出現快步速之機會極高，相信「甜統」將有得追！



千博士