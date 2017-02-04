﻿閘中尋寶——勁快步有力偷襲

第二場四班一千米幾匹初出馬中，以葉廄的「勁快步」的試閘走勢最好，四歲馬明顯較為成熟。此駒早於季初已快跳頻頻，十二月中試首課八百米閘時，已顯露出極好速度，步頭有力走勢好。上月中試一千米直路閘時沿外欄輕鬆跟跑，末段稍鬆韁繩已展露頗強加速力，落腳整齊走勢純熟，型格討好。今仗同場對手頗弱，如早段能前置緊咬快馬，估計機會不俗。同場偉廄的「彪形猛漢」試三課閘亦見有速度，唯早前試谷閘見末段推騎稍為勉強，上力程度仍差一線，看走勢馬性亦較懶，估計初出早段應居後，憑後上也可爭位置。東廄「萬事醒」試兩課閘匆匆在今仗上陣，試閘見有速度跟前放領，唯腳法平平上力程度亦未足，近期快跳較疏，如只因試閘名次好而成熱門要小心。苗廄「飛鶯」出腳頗亂明顯未夠，有待進步。



第十場三班千二米，文廄的「開心歡星」屬三歲澳洲PP，於澳洲三戰一勝處女馬賽，水準只屬一般。此駒在十二月才作初度試閘，早段顯露一定前速，落腳算靈巧惟馬身未壯，狀態屬初起，今仗前段如能快跟也有接近機會。



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