 Advertisement
  • 2017年2月5日 星期日
  • 18º
  • 86%
熱門： 曾俊華林鄭月娥鄭秀文性交轉運林鄭

日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——恆駿寶駒冷門值博

2017-02-05 列印
        「恆駿寶駒」上季尾愈跑愈進步，於三班田草千四已展現中級能力。今季一出即勝谷草千二，姿態夠說服力。前仗於偏高評分回到田草千四，仍能於劣勢下得殿軍。賽後曾缺課數天，準備欠完整下，上仗仍能以終極時速克服偏慢步速而衝贏賺盡形勢之「乘勢好運」，終點前餘勢甚強，因贏馬距離短而只加六分。大馬體重保持，小休次仗體力正強，練馬師喜歡益下游騎師，換上漸跑起狀態之李寶利，排檔適中易發揮，忠心馬如因人而冷便值得再博。

        「金多多」今季首仗如非中段落後太多，應可跟其後贏馬之「歷險家」串Q，當時末段快達21秒77，短程爆發力特強。剛戰翌日右前腳不良於行，敗不足據，轉馬房次仗體力應強，排好檔可作大冷腳。「慣勝聆聽」上季尾初跑千四，段段快跟仍能贏，已知質素非凡。剛戰因取位欠暢順才贏得險，排檔雖轉差，但稍蝕仍夠爭。

方駿暉
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd