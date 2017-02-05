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﻿Simon Says——大籐王高伯新轉運

2017-02-05 列印
        第四場放頭馬得「平天下」及「五星特工」，步速會偏慢。「大籐王」上仗快跟「開心遊戲」入Q，水準不俗，高伯新靠此駒轉運。「平天下」四班超級，上仗落飛不無理由，今仗與前駒惡鬥。「永高」田草千四此程準，但實力不算強，位置機會比較高。「獻惑」前仗第五水準可能不高，上仗大敗失望，今仗止於接近。

        第六場放頭馬有「瀟灑王子」、「知道勝」及「君悅灣」，步速會正常。「佳運來」上仗發揮一般仍走得好，只要守位不差，有力補中。「瀟灑王子」典型三四班升降機，用羅理雅不敢怠慢，爭勝要角。「心慷慨」必是一面倒大熱，上仗賽績有疑點，太熱有戒心。「知道勝」田草千四水準不差，再用十磅仔跑，冷腳要兼顧。

文孝

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