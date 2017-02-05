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﻿翠絲過兩關——瀟灑王子平天下

2017-02-05 列印
        記得上場「平天下」初降四班，已經覺得有機會，因為三落四向來有優勢，這匹姚廄馬更是非一般的四班貨，畢竟之前曾贏三班，即使今季難復全盛時期，但亦能於三班上名，照理落四班應可橫掃。當然，上賽表現稍令人失望，可能是三疊望空走位蝕底，但今次改配潘頓於C跑道出擊，不妨再給予多次機會，相信會有不俗分頭。

        此外，剛戰羅理雅發威中三元，騎者笑言先前長時間停賽，所以餓馬已久。筆者倒覺得，這位好手今季手風大順，加上之前確實又曾經停賽充電，故現時確是充滿力量。

        今次「瀟灑王子」回師四班，相信是黃金機會。同樣地，筆者相信此駒必定三班都夠砌，今次落班更有信心，文廄馬也向來喜歡吼準形勢才起筷。

珊翠絲
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