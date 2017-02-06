﻿莫雷拉500W踏新里程 徐雨石容天鵬齊起孖 超有利挑戰G3得手

昨日有兩場錦標賽，其中國際三級賽的百周年紀念銀瓶，由沈廄「超有利」半冷掄元。而另一錦標的鄉議局盃，則由賀廄「鎏金驃」奪得，騎者莫雷拉另贏「彪形猛漢」及「西方快車」中三元，在港頭馬已達五百場，並且成為騎師王。其餘徐雨石憑「勇冠多」及「藍天堡馬」包辦兩場泥賽頭馬，容天鵬憑「極品」及「必得勝」梅開二度。



昨日舉行國際三級賽百周年紀念銀瓶，結果評分最低的「超有利」以八點四倍取得本身第九捷，此駒由五班開始反彈，今次更贏國際三級賽，練者沈集成功力令人佩服。而建功的史卓豐則說：「『超有利』身長步大，今仗早段的步速太慢，絕不合其發揮，而我知道牠有足夠氣量，於是決定提早發力，讓其灑開大步競跑，果然之後走勢暢順得多，入直路勁勢持續，率先衝過終點。今仗是我自上季『雄心巨龍』後，另一場三級賽頭馬，在此感謝練馬師沈集成的支持。」



至於昨日另一錦標的鄉議局盃，則由「鎏金驃」奪得，練者賀賢指：「『鎏金驃』仍是雄馬，訓練上有一定困難，今場取勝關鍵是集有利條件於一身，早段步速夠快，令牠輕鬆跟隨在後，另外戴眼罩有助，鞍上人莫雷拉留放亦出色，至於日後能否再捷要視乎其進度，但由於今次贏馬，所以暫時毋須接受閹割手術。」



而昨日賽前已在港累積四百九十七Ｗ的莫雷拉，除憑「鎏金驃」捧盃，另外再贏「彪形猛漢」及「西方快車」，來港短短三季即取得五百場頭馬，騎者賽後說：「『西方快車』是一直進步的質新馬，上場跑一級賽所負不遠，今次回到二班上陣，形勢當然有利，雖然早段步速不算快，但牠在後列走勢仍輕鬆，入直路後稍加催策即反應凌厲，輕易追過對手取勝。 」



另一方面，昨日只有兩場泥地賽，結果由徐雨石憑「勇冠多」及「藍天堡馬」包辦頭馬，練者賽後說：「上場『勇冠多』輸在早段搶得急而耗力太多，今仗馬兒起步後不久已順利貼欄領放，且能夠自造步速，所以末段仍猶有餘勁，拋離對手取勝。暫時此駒仍將集中跑泥地短途賽，希望進度保持下繼續交出頭馬。『藍天堡馬』晨課經常發脾氣，不少騎師都拒絕出試，但黎海榮肯『捱義氣』，加上我花了不少心機調教，終於取得回報。」



此外，容天鵬昨日憑「極品」及「必得勝」起孖，二〇一七年終於有頭馬進帳，練者賽後指：「『極品』今仗贏在負輕磅，末段鬥衝時較有優勢，當然上仗其走勢已不差，今次隱憂是排十四檔，但楊明綸早段成功找到遮擋，發揮出色。『必得勝』向來健康情況欠佳，關節和背部均有問題，能夠上陣已經很幸運，如今能夠取勝，實乃馬會獸醫部和馬房團隊努力的成果，令我深感欣慰，希望牠保持佳態，繼續爭取佳績。」



記者：文傑、亨利