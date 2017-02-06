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﻿馬場浮世繪——葉楚航羅理雅雞年大旺

2017-02-06 列印
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　　葉楚航和羅理雅踏入雞年後兩次賽事都有頭馬進帳，明顯手風大順，而他們昨日頭場合作「紅駿之星」亦能延續旺氣，合作為此匹身價三百二十萬的去年香港拍賣會馬開齋。賽後葉楚航表示：「『紅駿之星』比較遲熟，目前仍有很大進步空間，稍後應可跑更長的路程。其實牠上仗已有點走勢，只因陣上困塞而名次較後，今次五班賽對手弱，結果成功開齋，之後升上四班亦無問題。」
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