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﻿馬場浮世繪——潘頓姚本輝合作平天下

2017-02-06 列印
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　　姚廄「平天下」昨日改配潘頓建功，是騎練自去年四月三日贏「翡翠紅星」後，相隔十個月再攜手進入凱旋門。賽後姚本輝透露：「上仗我已想由潘頓騎『平天下』，但剛好他停賽，今次總算成功合作。賽前我們的戰略是搶放，結果卻被『五星特工』放出，幸好潘頓成功找到空位衝刺，認真驚險。此駒在四班有點着數，回升三班要視乎形勢。」
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