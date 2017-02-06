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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——昨日兩場出現平頭賽果

2017-02-06 列印
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　　昨日賽事競爭激烈，有兩場更產生平頭賽果，先是頭場「但求上舖」和「哈哈笑」跑平頭殿軍，而第三場則由「開心旅程」和「有禮」分享亞軍，真係數派彩都有排搞！
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