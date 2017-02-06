﻿馬場浮世繪——昨日兩場出現平頭賽果

為留力明晚對馬德里體育會的西班牙盃四強次回合，巴塞隆拿周六西甲大幅輪換，上半季被閒置的射手柏高艾卡沙及右閘阿歷斯維度難得正選披甲爭氣各入一球，領軍主場贈畢爾包三蛋，教練安歷基也替二人高興。 巴塞收起佐迪艾巴及蘇亞雷斯等主力，教練安歷基解釋道︰「己隊有盃賽後顧，有必要讓部份球員休息，另外我亦希望讓所有球員取得足夠上陣機會。」今季西甲大多後備上陣的柏高艾卡沙把握良機，取得加盟以來首個聯賽入球，安歷基讚賞道︰「我的喜悅甚至多於他本人，這是他一直努力的成果。」 阿歷斯維度加盟逾一年仍未站穩陣腳，安歷基上半季寧用馬斯真蘭奴客串右閘也冷落他，不過這位前西維爾翼衞近期獲委以重任屢建奇功。...

2017-02-06