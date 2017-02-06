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﻿馬場浮世繪——錢健明攜妻入場湊熱鬧

2017-02-06 列印
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　　昨日舉行國際三級賽百周年紀念瓶，澳門馬「阿方索」專程過大海參戰，而目前在當地從練的錢健明，亦攜同愛妻入場湊熱鬧，並為「阿方索」打氣，最終此駒只跑第五，但有逾十萬元獎金，總算有個安慰獎。
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