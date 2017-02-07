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﻿閘中尋寶——利必達前後俱備

2017-02-07 列印
利必達
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  第三場四班千二米，「利必達」早於上季試閘時已顯露不俗速度，季尾跑過兩仗落第，惟表現不算太差，其中跑谷草短途一仗後追悅目。今季初一直疏操，至十二月中才稍作快工夫，上月中試一○五○米泥閘，一如上季所見般前速甚佳，直路上保持走勢，四歲馬明顯較上季長成，明晚雖屬季內初出，但面對四班一般對手已有冷門機會。同場「秘密武器」十二月初因發燒退出，其後操練正常，近期試兩課泥閘見狀態保持，今仗亦屬機會馬。

  第八場三班千二米，「環保動力」屬四歲紐西蘭PP，在澳洲出賽六次兩勝短途。今季前後已試五課閘，屬有備而來，其中上月中試直路閘早段刻意找遮擋，末段望空稍騎已及水準，另近期快跳頻頻，單看操練估計今場有意出擊。同場蔡廄「精算追擊」近期連番試閘，上周五泥閘出閘應聲彈出，沿途居中走勢輕鬆，末段無騎也保持同速，狀態已到位。

思力

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