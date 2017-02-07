﻿知情達理——金秋馬膽好選擇

明晚各項彩池均無多寶，對專攻大彩池的投注人來說，吸引力稍低。不過從剛周日的六寶獎所見，較難中的其實只是一匹「極品」，可是此馬上仗畢竟都是全程被頂在外疊之下跑第三，且只是十幾倍的半冷馬，也非一定揀不到，但六寶獎彩金竟高達二百六十萬，反映即使沒有多寶，但若開出中等難度的賽果，有時可能比有多寶會更好分。



頭關第四場四班一二○○米。此場有可博W的對象，但有能力爭勝的馬有四五匹，T不宜取膽，寧縮窄範圍互串。「線路神駒」上仗賺盡慢步速也差點失Q，表面上演出一般，但當晚上半場直路應有鴛鴦地，牠走不利場地才影響表現，本身最大優點是前速飛快，今仗若場地正常，縱再一次排十二檔也不可小覷。另外除了有近績支持的「確威龍」和「問鼎高峰」，「中華壹號」及「好醒」小休後都已回復生氣，兩駒近期試閘俱佳，都可加入戰圈。



次關第五場四班二二○○米。此場範圍稍闊，要膽拖才可避免漏網。「金秋」季內兩度在谷草以短距離屈居第二，確認轉投時廄後已回復一定戰鬥力，其中前仗在谷草同程負於降班的「快樂神駒」，在尾三段段速都快而步速不利後追下交出全場最好追勢，照理現時在四班負中磅跑長途，應有些優勢。經上仗在大利內欄的濕泥走三疊大敗，可當作回氣，今番回師合發揮途程而改配擅跑長途的巴度，估計分頭不至太乏味，屬QT膽的好選擇。



尾關第六場三班一二○○米。此組平均水準不算高，而且並無子彈快馬在陣，能跟前的中內檔馬會賺形勢。「星光大師」上升空間不會太多，但除了前仗受阻之外，跑此程經常可接近，加上跑法主動，排五檔頗有利，T膽必可勝任。如果欲慳注的話，可多取一匹「驍武」作雙膽。「驍武」近兩仗升三班後依然競爭力十足，尤其上仗太早走不利的三疊且末段又被「提款機」壓向內疊，所以才僅失三甲，反映八歲馬今季才處於真正黃金期，今仗對手實力一般，縱稍蝕步速也有力追入三甲。



仲達