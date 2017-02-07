﻿大英雄部署有度

踏入新歲，沈集成的戰績不是數一，也是數二。年初三贏「晚風」、年初六贏「喜益善」與「發明小子」，及至剛周日的年初九，更憑「超有利」捧走三級賽百周年紀念銀瓶，新正頭贏馬未停過手兼四場勝仗場場好分頭，認真豬籠入水。明晚谷中夜戰，本就開正沈集成的搏殺喜好，又逢其新寵巴度刑滿復出，沈集成出馬六匹半數交予巴度操刀，不問可知食指又動，再加上騎練之前合作九次得三冠一亞兩季的數據，而單計谷戰更有四戰一冠一亞兩季次次上名的可靠成績，今回從中選馬，料不會錯。



明晚三匹配巴度的沈廄馬中，以第六場「大英雄」最是似模似樣。這匹四歲馬今季出道後曾上陣六場，其二在谷中誓師，跑一千米得季軍，跑千二米得第五，以其當時狀態，顯然是特別擅長於窄場拐彎抹角，今回重遊舊地跑千二米，早於上月廿一日先再渡江試同程大閘，馬兒在巴度胯下跑第四追勢對辦，已為今仗磨利狀態，只要臨陣步速夠快，其後勁便有用武之地，而排在十檔起步，倒減了直路受阻的風險。



聶駿