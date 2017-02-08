﻿勝在有方——確威龍坐亞望冠

「確威龍」前季可在三班谷草千二贏兩場，升至八十三分才見頂回落。上季減分多且快，季尾於田草千四能跟其後可在三班上名之「喜得福」串Q而氣走當時甚準之「好叻仔」，已知於四班找到支持點。今季轉投告達理馬房後，專注在此程出賽，熱身一仗後全入二至五名，喜見演出轉穩。季初於不利路段氣走實力指標「英姿茂盛」，大前仗能反勝「歡悅星」，剛戰則第二度氣走最近可提升名次之「金磚五國」，七歲英國自購馬仍可交出四班中上級水準。表面看演出梅花間竹，實則上名後常排外檔或休息期未夠多。今次隔個多月才再出而抽得上名率達四成之一檔，沿欄跟四五位後，可在末段爭入前兩名。



方駿暉