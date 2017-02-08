 Advertisement
  • 2017年2月8日 星期三
  • 18º
  • 74%
熱門： 魯芬曾俊華林鄭月娥古天樂劉德華

日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——一馬當先冷門之選

2017-02-08 列印
  第四場放頭馬得「線路神駒」，步速不會快。「喜悅再來」前仗快跟「海翡翠」得第二，水準不俗，今仗可用同樣策略跟「線路神駒」走，憑輕磅有力贏馬。「中華壹號」早前曾做不俗水準，今仗終有好檔，亦可加入戰團。「線路神駒」形勢跟上仗一樣，可能又是位置交代。「確威龍」班底高，排一檔亦會非常接近。

  第六場放頭馬得「勁飛勁」及「星光大師」，步速會正常偏慢。「一馬當先」狀態已勇，上仗無望空，今排十二檔縮後追一段，冷門之選。「大英雄」一早顯示競爭力，返回谷草成大冷，又可偷襲。「驍武」狀態長勇，評分則無優勢，位置機會較高。

文孝
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd