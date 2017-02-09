﻿告東尼1100W捧兩盃

昨晚告東尼憑「駟寶」和「牛精叻仔」起孖，並且包辦紀利華木球會盃及義勇軍盃，在港從練後已取得一千一百場頭馬，踏入新里程。至於沈集成憑「合一」及「大英雄」梅開二度，騎師王則是取得一冠三亞的蘇兆輝。此外，祈普敦第二場犯規，罰停賽兩天及二萬五千元。



昨晚只出四駒的告東尼，結果全面搏殺，首先是第四場莫雷拉策騎的「線路神駒」大熱獲亞，緊接第五場「駟寶」由韋達後上爆半冷，捧走紀利華木球會盃，雖然第六場的「星光大師」在蘇兆輝胯下影相僅負，但騎練在第七場即憑「牛精叻仔」大熱掄元，並奪得義勇軍盃，而此場更是告東尼從練後第一千一百場頭馬，認真有意義！賽後練者表示，很高興能贏得千一場頭馬，此里程碑代表他不斷進步，更笑言應該公布其從騎時的頭馬數字，加起來應該是香港最多頭馬的人。



沈集成起冷孖



至於沈集成昨晚亦有好成績，憑「合一」及「大英雄」梅開二度，前駒轉倉初出爆十五倍W，後駒則由復出的巴度建功。賽後沈集成說：「『合一』早前試谷閘走勢良好，但始終上仗跑包尾，所以田泰安、莫雷拉和巴度都不騎，如今益了蔡明紹。賽前我認為沒有快馬，因此指示蔡明紹讓此駒放頭，而騎者亦發揮出色，希望馬兒今仗開竅可增強信心，之後繼續進步。『大英雄』在澳洲跑慣窄場，自然容易適應谷草，牠以往比較身肥，今次之前做了很多工夫，雖然排十檔很不利，幸好早段能守二疊有遮擋，巴度誠是騎得之人。」



另一方面，騎師一哥莫雷拉和二哥潘頓昨晚只各贏一W，前者為蔡廄「秘密武器」開齋，他表示：「『秘密武器』上場賽前退出，休息後操練重新做起，幸而狀態回勇甚速，早前試泥閘全程放頭勝出，今仗是有備而來，由於排檔之利，全程走來一步不蝕。此駒年紀仍輕，理應續有進步，加分後仍有機會再捷。」



高伯新未脫榜尾



而潘頓則為「心中有善」打開勝門，練者葉楚航指：「『心中有善』經常遇上不利際遇，今場賽前我預計無步速，所以叫潘頓盡量跟前，結果他成功取得包廂靚位，最終順利取勝。我希望此駒能持續進步，路程方面長一點更好。」



此外，「問鼎高峰」昨晚在郭能胯下連捷，亦為高伯新季內第四場頭馬，但由於亞軍數字不及告達理，所以仍居榜尾。高伯新表示：「『問鼎高峰』戴羊毛面箍後，走勢較上場更集中，質新馬明顯進步，加上今仗排位好，郭能發揮出色，所以順利連捷。以此駒目前進度來看，就算加分後升上三班，依然有良好的競爭力，可以爭取三連捷。」



記者：文傑、亨利