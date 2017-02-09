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﻿馬場浮世繪——潘頓生仔頭場即收Cash

2017-02-09 列印
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  潘頓昨日下午再為人父，今次更是添丁，湊成一個好字，據悉小潘頓取名Cash，非常好意頭！至於潘頓人逢喜事精神爽，昨晚一開場即贏「心中有善」，果然有cash收！





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