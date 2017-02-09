﻿馬場浮世繪——馬術選手入場先禮後兵

拜仁慕尼黑隊長拿姆上周末為母會第五百次上陣，周二德國盃十六強主場1:0淘汰禾夫斯堡前才領取獎賞，豈料完場後即宣佈季尾掛靴。這名三十三歲守將職業生涯至今從未領取紅牌，退役後亦拒絕出任球會體育總監瀟灑離開球圈，球場內外貫徹其紳士作風。 上周六德甲主場1:1和史浩克04是隊長拿姆第五百次為拜仁披甲，今仗賽前獲主席路明尼加送贈鮮花致謝。這名自十一歲已加入球隊青年軍的忠臣，本場繼續踢出高水準，領軍由翼鋒杜格拉斯哥斯達一箭定江山小勝狼堡，連續十年躋身德盃八強。拿姆更趁着這大日子正式公佈退休的決定：「我考慮退休這問題已經超過一年，期間不停問自己是否可以踢下去。我認為自己到球季完結...

2017-02-09