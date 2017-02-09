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﻿馬場浮世繪——馬術選手入場先禮後兵

2017-02-09 列印
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  昨晚頭場開跑前，馬會安排四位馬術選手會見傳媒，他們將於明日至周日參加騎師馬術接力賽，並分別夥拍莫雷拉、郭能、梁家俊和何澤堯爭奪冠軍，而後者會與香港代表賴楨敏一隊。



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