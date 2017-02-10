﻿葉廄五班大寶庫

踏入新歲，由上周一的年初三數到明日的年十五，馬不停蹄竟有五次賽事之多，圈內人也好，圈外人也好，總有認為賽期頻密得太過。不過對於蔡約翰、沈集成與葉楚航來說，肯定絕不會嫌賽事過多過密，事關新春期間內的四次賽事，次次贏馬未停過手，拉頭馬、收獎金，誰會嫌多？其中葉楚航在馬房的年夜飯席間，表明新歲後攻勢陸續有來，期票果然兌現，特別在於日行一善所贏的都是五班頭馬，看來是自知廄內好些低分馬都已有優勢在手，現階段出招無往不利。



明日賽事，第二場乃唯一的五班場合，葉楚航這位近來的五班霸主有兩駒列陣其中，一為「大寶庫」，一為「神電金剛」，擺明又是食指大動。而秤起兩駒分量，挾保護權的「大寶庫」當是牌面較大，事關在水兵鬥海軍的場合中，「大寶庫」勝在跑法主動，加上今次在狹窄的田草C+3跑道迎敵兼排黃金一檔，早走早着而後上馬擠阻難免，委實便宜。而李寶利今次東來客串，頭馬仍未贏過，其上乘戰意，亦有助於「大寶庫」的贏馬機會，熱極有譜甚抵博。



聶駿