﻿勝在有方——美麗寶寶繼續進步

「美麗寶寶」近四戰田草千六不勝有位，曾以終極時速22秒21彈離其後狂勝之「精彩樂韻」，爆發力驚人。再出因外閃而失Q，但翌戰換上潘頓，正是排一檔沿欄跟前，直路駕馭得好便輕易反勝「凱旋星光」，屬出色頭馬。可惜上次改配蘇兆輝時，本身頭三段造1分10秒95，本已跟得太急，直路大鞭打下便內閃，再轉右手鞭時則外閃，發揮遠不及潘頓，最後僅敗於其後再贏之「綽綽有餘」，輸得不值。今次重配贏馬拍檔而再抽得一檔，形勢比幾匹主要對手好，四歲大熟之年仍可望進步，穩入前兩名。



「凱旋星光」最近轉到此程以均速領放，原來威力最強，比前駒少跑一仗但少了嘉琦妹，變相雙重加磅，作配較合。



方駿暉