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﻿Simon Says——比卡超進化贏馬

2017-02-11 列印
  第八場放頭馬得「藍天飛馬」，步速不會太快。「幸運年年」上仗全程三疊擊敗「翩翩」，水準超二班，長期要留意。「喜悅繽紛」上仗增程慘敗，今次跑千二較合，仍有機會。「飛龍駒」上仗小休表現一般，狀態有進會再接近。「有醒」今仗形勢有利，半冷必須兼顧。

  第九場放頭馬有「勇霸神駒」、「獅子驄」及「帶盈來」，步速會快。「比卡超」季初跑二班差點贏馬，水準超三班，今仗有形勢幫助，半冷可投注。「至尊無上」幕後自視甚高，上仗幾乎爆大冷，今仗成冷亦要兼顧。「勇霸神駒」近期入位水準中上，用蔣嘉琦減磅有出擊意思。「超凡夢想」減夠分，現評分水平又可反彈。

文孝
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