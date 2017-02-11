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﻿翠絲過兩關——金鹿悅悅友福

2017-02-11 列印
  「悅悅友褔」大前仗入Q後，上場成熱卻倒灶，原因是賽後驗出氣管有血，可謂敗不足據。事實上，追捧鄭廄馬通常宜冷莫熱，反正今次會有分頭，倒不妨一試。現時看來，中長途賽是此駒的最佳出路，遲熟馬在現評分有力反彈，剛戰看到「駟寶」由莫雷拉換上韋達即施回馬槍，前駒由韋達操刀也不用擔心。

  此外，第三場大家都注視着「笑春風」，這匹文廄馬一出已有表現，正路來說，熱身後應可更上層樓，然而預期牠今場賠率會熱，各位如若博冷，不妨改吼「金鹿」。常指出三落四班佔有着數，但這匹容廄馬降落四班後，近仗卻沒有表現交出，不過這幾仗都是跑谷草，而牠的最佳出路是田草千二米！今次回師強項，不妨再捧多一次，抽好檔起步兼有分頭，絕對博得過。

珊翠絲
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