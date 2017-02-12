﻿蔡約翰演帽子戲法 莫雷拉四冠三亞封王 美麗寶寶大熱捧仁愛堂盃

昨日唯一錦標是仁愛堂盃，結果由「美麗寶寶」大熱奪標，練者大摩另贏「駿皇綵」，包辦第五口孖寶。至於蔡約翰憑「安友」、「喜悅繽紛」及「翔惑」贏三W，後兩駒由莫雷拉建功，騎者另贏「華麗再現」及「笑春風」，全日以四冠三亞成績封騎師王。其餘告東尼贏出「加州騰龍」及「一定賺」，與韋達和潘頓同告梅開二度。此外，巴度第九場犯規，罰停賽兩日及兩萬元。



昨日僅得仁愛堂一場錦標，於第六場舉行，結果盃王大摩又出擊得手，憑「美麗寶寶」大熱捧盃，而練者在第五場已先爆冷贏「駿皇綵」，配合起孖。大摩賽後表示：「『美麗寶寶』今場集有利條件於一身，本身狀態大勇，並在C+3跑道排一檔，可以全程貼欄角逐，能夠取勝並不令人意外。此駒仍有進步空間，前景不差。『駿皇綵』乃摩加利兒子霑士摩亞替馬主購入，今次賽前準備充足，肯定具備良好狀態，而牠末段走勢欠規矩，韋達要努力修正，依然可以擊敗對手贏馬，展示出良好質素。此駒目前只是三歲，希望續有進步，再出繼續爭取頭馬。」



至於今季第八度為「美麗」系建功的潘頓，則另贏「雲呢拿」梅開二度，馬主簫劍平說：「『雲呢拿』上場大勝對手十個馬位只是好彩，皆因對手實力非強，今次加分回到三班賽上陣，雖然再贏一個馬位，但其實贏得甚險，如果賽後繼續加分，下場升上二班賽競逐，可能會受到較大壓力，能否爭取三連捷要視乎狀態及對手實力。」



另一方面，蔡約翰昨日連場搏殺得手，結果憑「安友」、「喜悅繽紛」及「翔惑」中三元，前駒是郭能在港為蔡廄首度贏馬，主理人黃忠秣透露：「『安友』是英國馬，特性步大均速，並不擅長鬥後勁，所以中距離會比較合適，今次本想安排牠出戰千八米，但其實一哩也可應付。」



而「喜悅繽紛」則今季四捷，馬主羅德榮高興地說：「『喜悅繽紛』季內不斷進步，今仗回師千二米，立即跑出應有水準，由於是二班賽，更有七十五萬特別獎金。練馬師蔡約翰對此駒評價不差，希望牠繼續交出好成績，成就媲美過往的『繽紛』系馬匹便最好不過。」



此外，告東尼和韋達昨日亦告起孖，其中包括合作憑「一定賺」食尾胡，主理人何壽南透露：「賽前告東尼已表示對『一定賺』的爭勝機會甚有信心，最大對手只有『爭分奪秒』，最終賽果一如其預測。我認為『一定賺』尚會進步，日後跑千六米會更好，但一切按部就班慢慢來。」



記者：文傑、亨利