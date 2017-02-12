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﻿馬場浮世繪——笑春風補中　吉祥物現身

2017-02-12 列印
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「笑春風」上仗初出即跑第二，只敗於強手「一定賺」，昨日前駒續配莫雷拉捲土重來，成功補中很合理。而賽後準備影頭馬相時，馬主團體經理人李中城特別手持馬騮毛公仔入鏡，他解釋這是Lucky Boy，盡顯童心！至於「笑春風」練者文家良賽後說：「『笑春風』來港後狀態起得較預期快，進度極好，上仗如非檔劣未必會落敗，今次能補中很合理。這三歲匹馬有相當質素，但仍然稚嫩，希望評磅員加分可以輕手一點。」
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