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﻿馬場浮世繪——韋達墮馬無礙有後福

2017-02-12 列印
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昨日第二場有墮馬意外，鄭廄「悅悅友福」出閘不久懷疑失蹄，導致騎者韋達墮下，幸好他並無大礙，可即時起身，而自行步返場內時亦笑容滿面，明顯沒有受傷，之後上陣更憑「駿皇綵」及「一定賺」起孖，果然係大難不死必有後福！
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