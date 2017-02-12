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﻿馬場浮世繪——莫雷拉潘頓四度火併

2017-02-12 列印
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莫雷拉和潘頓昨日連場火併，分別在第二場（上）、第四場及第八場串Q，而第三場則串PQ。不過雷神始終是現時一哥，全日取得四冠三亞，並在第九場賽後提前成為騎師王。
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