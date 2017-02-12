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﻿馬場浮世繪——利達賢昨入場敍舊情

2017-02-12 列印
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早前離職的前賽馬事務執行總監利達賢，昨日入場欣賞賽事，並與舊波士應家柏談得投契。據悉利達賢日前已來港，並曾現身馬會總部，未知所為何事呢？
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