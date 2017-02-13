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﻿馬場浮世繪——杜拜賽誰可拼入Q發盈喜大敗

2017-02-13 列印
  方廄「誰可拼」和偉廄「發盈喜」於周六晚齊在杜拜美丹馬場上陣，跑泥地千二米讓賽，結果「誰可拼」在蘇銘倫胯下全程守在有利位置，直路上逐步上前，可惜在最後一百五十米被外閃的Comicas阻及要勒避兼轉走內欄，再發力已為時太晚，終以一個馬位飲恨於Comicas身後跑第二。至於配莫艾誠的「發盈喜」早段領放而在最後五百米力弱，十駒中只跑第九。暫時估計，「誰可拼」將會在下月四日的「超級星期六」再戰同程競逐三級賽北風錦標，力爭入選同月二十五日舉行的一級賽金莎軒錦標。

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