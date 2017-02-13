馬場浮世繪——杜拜賽誰可拼入Q發盈喜大敗
廉署發現 帶隊食「免費餐」 風流富二代 捲入警司涉貪案
本報得悉，曾與多名女星傳緋聞的航運家族富二代顧建安（John Koo），疑捲入上月底「反黑警司」、港島總區刑事總部警司吳偉漢涉貪案，他多次與涉案警官出現於會所耍樂，而對方均獲免費「服務」。消息指，有人...
2017-02-13
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遊台洗澡緊閉門窗 五港客一氧化碳中毒
港人旅遊熱點台灣近日受到寒流突襲，多處都發出低溫特報，而寒冷天氣期間洗澡一向視為「挑戰人體極限」，前日五港人遊客疑因天氣寒冷，洗澡時門窗緊閉，以致一氧化碳中毒不適，據報他們送院治理後情況已有好轉，另外同日亦有四名來自新加坡及內地的遊客疑相同原因吸入過量一氧化碳而需報警求助。 前日凌晨時份，台北市接連出現旅客一氧化碳中毒報警事件，當中包括四女一男香港遊客感不適，消防隊獲報到場後門窗緊閉，指他們租住的公寓一氧化碳濃度高，即時打開窗戶通風，隨即將五人送院治理，據報消防隊發現熱水器裝設於密閉的室內，相信他們是緊閉門窗洗澡導致通風不良，同時偵測到屋內一氧化碳數值為40ppm，...
2017-02-13
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美日高爾夫外交 特朗普安倍球場論政
日本首相安倍晉三外訪美國之旅，上周六應美國總統特朗普邀請前往他位於佛羅里達州私人度假村的高爾夫球場，切磋球技，及後特朗普一如「慣例」在twitter上發佈一幅照片，見到他和安倍都舉高手互相擊掌，另外當...
2017-02-13
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屋苑頻錄市價成交
據星島地產網報道，二手交投續現市價交投，利嘉閣市務經理劉景駿表示，東涌海堤灣畔2座高層E室，面積約516方呎，採兩房設計，業主原開價570萬，經議價後微減2萬元，以568萬元易手，貼近市價，呎價約11...
2017-02-13
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美股三指屢創新高 南下資金增 恒指叩24000關
美股三大指數在近期屢創新高，加上內地上周南下資金有增加趨勢，帶動港股近三個交易日成交額出現明顯上升，金額突破800億元。市場有投資者憧憬年前的「港股大時代」重臨，惟有證券界人士看淡今年港股表現，因料特朗普上場會打壓中國經濟。有分析預計，港股在短期會上望24000點至大關。 雖然近期美股及港股持續造好，惟耀才證券（1428）主席葉茂林仍然看淡今年香港股市表現。他表示，在特朗普出任美國總統後，其所推行的政策會打壓中國經濟。他指出，港股在彈上24000點高位後，就會逐步下調。以上周五恒指收報23574點計算，上升空間或僅有約四百點。他預計，港股在升多約一個月左右，就會出現回...
2017-02-13
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爭飯碗 保地位 落難人爭輝
曾是阿仙奴天之驕子的韋舒亞，因傷患困擾如今淪落至效力弱旅般尼茅夫；而阿古路亦由昔日曼城皇牌射手，到近期變成當紅新星加比爾捷西斯的後備。兩位天涯淪落人今晚英超在般尼茅夫主場相遇，彼此直言要為自己的前途而戰。（now621台、LeSports HK App周二凌晨4:00直播） 韋舒亞今季更被外借到弱旅般尼茅夫後終遠離傷患，本季英超十七次正選上陣錄得入球和助攻各一，深得領隊艾迪賀維器重。韋舒亞矢言要力爭一張長期飯票：「多謝般尼茅夫給予我上陣的機會，我會在球季結束後坐下來傾談前途問題。我希望取得上陣機會，這是我考慮轉會的主因。」 至於曾助曼城兩奪英超錦標的阿古路，季初仍是球隊正...
2017-02-13
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立體小顏 修容術
亞洲女性天生五官較扁平，加上面形較闊，不及西方人上鏡，不過想擁有精緻輪廓，其實亦可利用光影、胭脂來塑造立體小顏。今日請來化妝師教授修容術，讓大家輕易學會打造Camera Face！文︰Angel 圖︰...
2017-02-13
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無時間買情人節禮物 鄭秀文好欣賞張孝全
由新晉導演劉國楠執導，鄭秀文及張孝全合作的愛情喜劇《合約男女》將於本周四上映。前晚，電影舉行首映禮，男女主角心情大好，笑晒出席。對於情人節要同Sammi去寧波出席宣傳活動，張孝全回應：「還好吧。」Sa...
2017-02-13
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社論——教乘客應變 列車遇險懂自救
上周五一名男子於下班繁忙時間的港鐵列車上縱火，疑兇與十八名乘客被燒傷，至昨天仍有三人危殆、一人嚴重和一人傷勢穩定，事件令公眾震驚，恐怕列車陷入火海或受到襲擊，會釀成嚴重的死傷。從這次事發經過，港鐵職員的應變，以至乘客的反應，都有值得檢討之處。港鐵和乘客都要吸取教訓，以回應集體運輸工具上的突發事故，保障自己人身安全，也協助減少死傷。 港鐵針對這次縱火事件成立檢討委員會，檢視現時設備、人員培訓等，過程必須多聽取意見，尤其了解乘客遇事時會作出何種反應，才能有效地防範類似事故觸發的混亂場面。 上周五車廂起火期間，不少乘客在火勢未熄時，仍然不撤離現場，反而留下用手機拍攝，一旦火勢蔓延...
2017-02-13
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包裝騎士力爭豐功
周三跑馬地夜賽舉行今季跑馬地百萬挑戰盃的終極一戰，史卓豐獲姚本輝委以重任，將為仍有機會爭奪挑戰盃冠軍的「包裝騎士」執韁，出戰一班一六五○米爭分。昨晨史卓豐收操後揚言定必全力以赴，務求助「包裝騎士」爭取...
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