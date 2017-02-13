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﻿馬場浮世繪——愛馬女士訪匡智會打邊爐送暖

2017-02-13 列印
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  香港愛馬女士協會成立後善舉不斷，繼上月到石硤尾落區派福袋，剛周六逢元宵佳節，協會的骨幹成員葉思貝、區結玲和莫嘉怡率領其他會員，造訪慈善機構「匡智會」設於大埔松嶺村的總部探小朋友，並和他們一起圍爐火鍋，成員更落手落腳買材料及準備食物，出錢出力在佳節中向小朋友送暖。

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