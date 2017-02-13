﻿朱絲馬跡——吳定強值得尊重

剛過去的周六賽事，大熱門成績極其優異得七冠兩亞，唯一失卻三甲的「良才」賽後驗出不良於行，某程度算打全中了。



雞年已經舉行過五次賽事合共四十七戰，正正因為上周六的大熱門成績特佳，令此期間的大熱勝出率大幅提升至百分之三十六，上名率高達百分之六十八，僅得八匹戰駒未能跑入三甲。換句話說，在新春檔期投注時不選大熱門，幾乎與鬥氣無分別。



至於「四十個賽馬日」代表些甚麼？它代表了莫雷拉的連勝日數，亦代表着他已有近半季時間無被罰停賽，現於騎師榜遠遠甩開其他騎師，並非偶然。連同剛戰，莫雷拉今季已取得九十二場頭馬，全季要贏得比上季的一百六十八W更多，單以半季比例來講，破紀錄應是必然了。當然，始終還會有停賽、遠征或受傷的因素，最終紀錄能否破到，還要一點運氣幫助。



吳定強最快會在今季完結的同時宣告退休，因半季過後只得六場頭馬，在餘下日子要多取十場才能達標，未必成事。而且過去兩季都接連收信，今季能否過得到關，真是天曉得！但肯定的是，吳定強至今的六冠五亞兩季成績雖排尾三，但比尾二及包尾的告達理及高伯新的賽績顯有不同。告達理的四冠十三亞十三季，以及高伯新的四冠九季十五亞，都可以反映出吳定強雖然長期處於榜尾，但在兵源有限的情況下，他要搏殺的馬匹絕多數得手而回，這樣的一位下游倉主，絕對值得尊重。



今日又是排位的日子，周三晚的跑馬地百萬挑戰盃決勝夜，好像變成告東尼與姚本輝的對決，哪匹馬會成為王者，有待分曉。



朱鎮輝