﻿知情達理——順勢寶陀飛輪雙膽

明晚谷戰的三T罕有地編排三關都是跑短途，照理會較中距離賽易計算形勢。然而，最近兩次谷C賽事所見，莫說中距離有不少三疊頭馬，就算是一向特利內欄的短途賽，每次都有三疊馬上名，反映今季谷中C欄的偏差未如預期般大，若以計算沿途走位而刪去一些估計會蝕形勢的馬，風險會比其他移欄賽事大。



頭關第四場四班一二○○米。此場是三關中最均勢的一場，除了因邊線馬甚多之外，幾匹上仗賺了形勢而有好演出的馬都轉排劣檔，令形勢更添混亂。個人不會取馬膽，但若要勉強為之的話，寧取評分似無優勢的「英姿茂盛」，因為上仗只因直路初受大力碰撞後才沒走勢，而畢竟前仗都是走不利的三疊可上名，今仗復排好檔位，求一席三甲不算太苛求。另冷腳要特別留意「大將風雲」，上仗賽前在泥閘已試準，到正式出賽時表面上跑第八無甚表現，但同場走三疊或過外的馬，全都大敗逾二十身位，而此駒只負四個半馬位，有可能其實已表現不俗，賽後操練正常，今仗轉戰場地與泥地較近似的快活谷，大冷此中尋。



次關第五場三班一二○○米。此場三班因是八十五分上限，所以頭六匹高分馬今場變相賺了落班之利，必會珍惜機會。其中「順勢寶」最近兩戰此程排劣檔都入Q，前仗更擊退之後打疊兩勝的「開心有你」，除了途程性能出眾外，近態亦出色，所以上仗轉戰沒根據的千四米，臨場都有支持票。今番回師最首本途程且排好檔，賀賢應會珍惜此良機一洗頹風。另「陀飛輪」獨沽一味只擅跑此程，在其餘途程的敗績根本沒參考性，而事實上牠季內五戰谷草千二米，除了前仗因快步速被頂在三疊才名次稍後，其餘四戰得一勝兩位，演出極準。今仗有大樹遮蔭，博好分的話，不反對以牠作雙膽來減少注碼。



尾關一班一二○○米。最頂班賽事，有時銳氣比質素更重要，所以高班讓賽經常會跑出當銳的新升班馬。「翡翠紅星」和「海翡翠」都屬於此類未見頂的新貴，而且兩駒皆前速飛快，只要早段積極進取，排檔稍差亦有望克服。另「豈等閒」前仗千四米在直路初透出後，因其後大半條直路走內疊不利場地才僅敗，但起碼反映狀態已跑起，隔紗一仗後轉戰對手較弱的谷草短途，排好檔屬最佳半冷腳。



仲達







