﻿開心駿馬一條心

明晚谷戰焦點，難免落在五匹仍有望成為今屆跑馬地百萬挑戰盃冠軍的參戰馬，雖云此乃虛名，不過那六十五萬元的冠軍獎金，倒是實實在在，不爭白不爭，既然只差一步，以目前排名從上至下，「開心駿馬」、「開心有你」、「包裝騎士」、「翡翠紅星」與「越影」報跑得今晚壓軸戰，無理由不盡最後努力，戰意是無疑問的了。至於賽前傳媒也好，馬迷也好，這樣那樣的假設亦少不了，不過以我記憶所及，在百萬挑戰盃少見後來居上，帶頭的多能帶得到尾，則信攤路也信賽績，還是捧第七場的「開心駿馬」合宜。



「開心駿馬」正居百萬挑戰盃榜首，處境最是簡單，只要明晚贏馬便可無視對手成績，是回使盡九牛二虎之力，貽無疑問。當然計死數，「開心駿馬」今仗跑一班賽是要蝕分迎敵，惟這匹五歲馬如日方中，評分根本還未摸頂，蝕三分倒應小事，毋足介懷，其跑法卻勝在比較機動，放也可，守好位也可，此有季內賽績作證，倒不怕爭挑戰盃的「包裝騎士」陣上有同主廄侶照應，只要人馬初逢的田泰安鎮定從事便成，排八檔熱極有譜，抵博。



聶駿