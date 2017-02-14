﻿閘中尋寶——龍城勇將強手已去

第六場跑馬地錦標一班千二米，「龍城勇將」今季跑過三仗演出平平，而上月初試泥閘時見直路上認真考驗，當時狀態也比贏馬時差一線，惟到月尾出爭級際賽時對手甚強而所負不遠，演出比預期好。復課繼續快跳，狀態有進無退，今番強手已去，負頂磅亦難輕視。



第四場四班千二米，「英姿茂盛」早前連續四仗於此程拼入季軍，上月底配雷神再戰同程，早段居前走中檔，直路上一度透出，惟衝刺力一般之下負個多身位失三甲。復課後上周五由雷神親自試泥閘，早段見反應依然迅速，沿途輕鬆緊拍快馬「追風追月」，直路上扣韁保持走勢，明顯已磨利，今仗快放馬不多，屬正路之選。同場初出馬「團結」為三歲澳洲馬，季初試閘平平，走勢頗生硬，但最近加眼罩後走勢有改善，兩試谷閘都見早段有速度，狀態已初起，今仗可留意走勢。



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