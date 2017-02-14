﻿競馬智庫——真假賠率 誰主升跌

早在賽前一天，筆者與一位全職投注人聊到「精算追擊」時，我們都認同當時彩池並非True Odds，臨場有很大機會成為三至四倍之間的大熱門。如何得出上述觀點，很難用三言兩語去解釋，不過內行人自會領悟。
類似賠率錯配的現象，實際上一直存在。大部份人的想法，都覺得大戶必然等到最後一刻出手，普羅馬迷則較早投注，注碼份量有別，自然令到最後賠率不時大幅變異。到底內裏原因是否如斯簡單，抑或根本大戶就如股市莊家，全盤操控着所有賠率變化過程，以達到誤導公眾的目的？這是很值得跟風客深思的問題。
黄嘉豪
一件損壞玩具的投訴，竟然變成「詐彈」驚魂！香港迪士尼樂園行政大樓郵件室昨午接獲一件可疑郵包，經雙重安檢，發現內藏電線及電池裝置，園方即時報警，疏散大樓內約五百名員工。警方反恐特勤隊及爆炸品處理課接報到...
2017-02-14
台灣發生嚴重車禍！昨晚九點半，台北市一部載滿賞櫻團遊客的旅遊巴在國道疑車速過快失控，撞上護欄後，垂直翻落山坡。現場非常慘烈，遍佈屍體，包括司機在內全車共四十四人，至午夜已有三十二人死亡，十多名傷者被送往附近醫院救治，初步確認當中沒有大陸或香港遊客。 這宗嚴重車禍發生在晚上九點三十四分左右，旅遊巴以九十度姿勢整個側翻，翻過安全護欄，側躺在路邊山溝，左側的部份朝向天空，現場一片狼藉。 據悉，涉車的旅客參加蝶戀花旅行社的武陵農場賞櫻團行程，晚上結束旅程，乘坐的旅遊巴回程途中途翻車。新北市與台北市的消防局接報趕往現場搶救。 連同司機共有四十四人被困在車內，由於車體相當重，且...
2017-02-14
美國總統特朗普上任後即簽署行政命令，暫禁七國公民入境，措施在國內外引起激烈反響，更有聯邦法官頒令暫緩執行禁令；但美國白宮高級政策顧問米勒直指，憲法賦予總統制定入境政策權力，批評司法系統侵犯總統職權，並透露政府正考慮多項對策，包括上訴、下達新行政命令等，阻截恐怖份子入境。 特朗普暫時禁止敍利亞、伊拉克等七國公民入境，掀起連串示威、訟訴浪潮，聯邦第九巡迴上訴法院日前維持一西雅圖聯邦法官暫緩執行禁令裁決，米勒周日再次為禁令辯護，表示憲法賦予總統制定入境政策權力，批評司法機構侵犯總統職權，形同褫奪政府權力。 米勒並稱，美國現行三權分立制度，白宮、國會、司法系統和地位平等，並...
2017-02-14
據星島地產網報道，二手屋苑再錄市價交投，香港置業營業經理蔡德禮表示，將軍澳新都城2期11座中層F室，屬2房間隔，面積約363方呎，以約546萬元市價成交，呎價約15041元。據悉，買家為外區首置客，置...
2017-02-14
美股三大指數周一早段造好且續創歷史新高，杜指曾升117點，見20387點，標普指數和納指則再創新高紀錄，分別升0.43%和0.51%，見2325點和5763點，標普更是首次攀上20萬億美元的總市值。市場繼續憧憬總統特朗普即將公佈經濟和減稅政策。 杜瓊斯工業平均指數其後見20384.74點，較上周五升115.37點；納斯達克指數早段曾見5758.33點，升24.21點。滙控美國預託證價格曾見66.93點，較香港收市價升0.03元；中移動美國預託證價格曾見88.93元，較香港收市價升0.28元。 到今晨四時，杜指收報20,417.40點，升148.03點。滙控（005）美國預託...
2017-02-14
巴黎聖日耳門近四季歐聯六戰巴塞隆拿毫無甜頭，今季年初「加料」引入德國國腳達斯拿，配合迪馬利亞和卡雲尼組進攻三叉戟，今晚歐聯十六強首回合佔地利下有力擊敗巴塞先拔頭籌。（有線61、64台周三凌晨3:45直播） 新暴發戶巴黎聖日耳門近年屢次在歐聯受制於傳統豪門巴塞。為一圓稱霸歐洲美夢，聖日耳門近兩季既在門將、後衛及中場三線「加料」，前線亦組成新三叉戟。德國左翼達斯拿一月由禾夫斯堡來投，各賽事上陣八次入四球，助球隊一月至今豪取九勝一和，故達斯拿矢言有信心擊退巴塞：「很快取得數球是好開始，我面對巴塞亦不會懼怕。」 雙翼齊飛拍卡雲尼 達斯拿的來投亦喚醒迪馬利亞，此子過去八場各戰...
2017-02-14
以湖光山色聞名的瑞士，本就擁有迷人的山巒美景，當下來到此地，更可在披上雪白銀妝的群山中一嘗雪地樂趣。如今在瑞士瓦萊州的阿萊奇地區（Aletsch Arena），便可在山崗小村莊寫意滑雪，登上峰頂遠眺壯...
2017-02-14
由黃耀明和劉以達組成的達明一派，下月將在紅館舉行慶祝組成31周年演唱會《達明卅一派對》，但演唱會可謂一波多折，繼早前找不到贊助外，過年前宣傳海報更有指因某藝人不滿而要求下架。昨日兩人到商台宣傳，明哥雖...
2017-02-14
房委會公佈最新統計數據顯示，一般申請平均輪候公屋的時間，創回歸後新高，由早前的四點五年增加至四點七年。有關注公屋團體憂慮，政府長遠增加公屋計劃難以如期實現，未來基層或等更長時間，才獲編配公屋，住屋問題將更嚴峻。公屋是社會寶貴資源，增加長遠的供應量，才能滿足市民需求，但遠水不能救近火，當局應積極採取短期紓緩方案，其中重要一環，是打擊公屋被濫用，以騰出更多單位。 近年政府「盲搶地」，建屋量仍沒顯著增加，公屋輪候時間延長是意料中事，預測未來幾年建屋量不足，輪候時間將會進一步延長，情況令人憂慮。房委會致力增加公屋供應的同時，必須檢視如何更好地運用現有公屋資源，其中對付濫用公屋行為，...
2017-02-14
明晚谷戰的三T罕有地編排三關都是跑短途，照理會較中距離賽易計算形勢。然而，最近兩次谷C賽事所見，莫說中距離有不少三疊頭馬，就算是一向特利內欄的短途賽，每次都有三疊馬上名，反映今季谷中C欄的偏差未如預期...
2017-02-14