﻿競馬智庫——真假賠率 誰主升跌

上周夜賽看中第八場「精算追擊」，奇怪是預期牠爭勝機會相當，鞍上人莫雷拉更加炙手可熱，卻早於賽前一天受注起，直到出賽當夜第七場賽事完畢，其票數都較預期冷落。後來呢？距離開賽前十多分鐘，當參賽馬尚在亮相圈巡行之際，「精算追擊」的賠率即開始急速下調，甚至最後變成大熱門。



早在賽前一天，筆者與一位全職投注人聊到「精算追擊」時，我們都認同當時彩池並非True Odds，臨場有很大機會成為三至四倍之間的大熱門。如何得出上述觀點，很難用三言兩語去解釋，不過內行人自會領悟。



類似賠率錯配的現象，實際上一直存在。大部份人的想法，都覺得大戶必然等到最後一刻出手，普羅馬迷則較早投注，注碼份量有別，自然令到最後賠率不時大幅變異。到底內裏原因是否如斯簡單，抑或根本大戶就如股市莊家，全盤操控着所有賠率變化過程，以達到誤導公眾的目的？這是很值得跟風客深思的問題。



黄嘉豪



