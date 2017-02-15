﻿勝在有方——順勢寶賀賢追落後

「順勢寶」今季初連番受阻後，大前仗後備補上抽得大外檔，彎位已在不利之外疊路段蝕位追趕，失地甚多仍能氣走受讓十六磅的「開心有你」，表現值三班頂。再出如非受阻，應可追過賺盡形勢之「鄉村輝煌」，確認谷草千二威力最強。剛戰連田草千四也可追過同樣走不利路段之「喜悅繽紛」和「再開心」，此兩駒翌戰均可在二班賽提升名次，反映現態大勇。今次隔三周再出，體重保持，慣負重磅跑得好，沿內疊會衝一段勁，應可為馬房追落後。



「勇少爺」季初跑谷草千二米一再於步速和跑道形勢不利下追得二、三名，已成最佳出路，小休次仗體力正強，負磅比幾匹實力馬輕得多，冷勿看輕。



方駿暉



