﻿Simon Says——英姿茂盛時來運到

第四場放頭馬有「多多勁驥」、「叫關健康」及「瀟洒兄弟」，步速會偏快。「英姿茂盛」近仗屢抽外檔，今排一檔有步速可守好位，機會樂觀。「妙感」晨課仍好，忠心馬鬥志鮮明，前列分子。「野孩子」長期穩定，今仗形勢好，仍會接近。「紅褲精神」狀態甚佳，鬥志亦好，輕磅追一段有位置機會。



第五場放頭馬有「開心有你」及「精算率然」，步速會正常。「順勢寶」谷草千二最準，今仗排一檔，再添頭馬機會高。「皇龍大將」近仗欠形勢幫助，忠心馬季初跑谷草千二曾做甚好水準，有分頭必須留意。「嫡愛寶」仗仗高水準，但排十二檔則成熱有戒心。「馬克羅斯」未熟，但上仗跑錯亦接近，有質馬可拖冷腳。



Twitter@singtaoracing



文孝







