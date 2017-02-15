﻿翠絲過兩關——多多勁驥精算博奕

「英姿茂盛」今次終於排一檔起步，續有莫雷拉助陣，肯定成為捧場對象。筆者亦覺得，此駒今場機會突出，不過可以肯定欠好分頭，所以在大樹遮蔭的情況下，不妨改吼同場的冷門。



「多多勁驥」上季四捷後便一沉不振，今季三戰未上名，但正因為用力不多，體力方面必較對手優勝。當然，馬兒可能跑不回以往最佳水準，但今次降落四班遇弱旅，倒不妨給予多一次機會。這匹苗廄馬今次配上蔣小妹，獲減五磅後，預期會採取快放策略博走甩，在C跑道會賺得有利形勢，有力坐位望贏。



此外，蔡約翰今季在谷戰成績甚理想，今次「精算博奕」回師唯一贏馬路程，應該可以施回馬槍。上場賽後，練者指出馬兒現階段以千八米為最佳出路，上場落敗是因為路程太長，今次回氣後再臨，有信心再打開勝門。



珊翠絲







