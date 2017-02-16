﻿包裝騎士後上做狀元

昨晚是跑馬地百萬挑戰賽終極戰，結果姚廄「包裝騎士」後來居上封王，第二名是東廄「開心駿馬」，第三名是方廄「勝利名星」，而姚本輝另贏「威震天」起孖。至於跑馬地錦標跑出雙冠軍，「越影」及「海翡翠」平分秋色，後駒是今季首匹五捷馬，騎者莫雷拉另贏「英姿茂盛」及「海之濤」，三W兼做騎師王；而田泰安和巴度都告梅開二度。記者：文傑、亨利



姚本輝昨晚憑「威震天」及「包裝騎士」起孖，後駒更成為跑馬地百萬挑戰賽盟主，練者賽後說：「今仗我本來以為『包裝鬥士』機會較好，而『包裝騎士』則路短，且排檔亦差，最終能取勝主因擺前走賺了形勢，史卓豐發揮出色。後駒今季進步幅度驚人，稍後跑千八至二千米會有更好成績。而『威震天』是田泰安季內為我取得的首場頭馬，非常令人開心。此駒是歐洲馬，一般都需要較長時間適應水土，如今牠總算踏上正軌，希望之後會繼續有好表現。」



此外，昨晚設跑馬地錦標，結果方廄「越影」及摩廄「海翡翠」平頭獲勝，後駒是今季首匹五捷馬，賽後騎者莫雷拉說：「今場我預期有馬搶放，但『海翡翠』不怕在馬群中競跑，因此不一定要前領，所以早段先留在放頭馬後，入直路再望空出頭，由於牠末段已顯得均速，過終點時我也不太肯定是否勝出，最終平頭冠軍可以接受。此駒仍在進步中，再出未嘗不可再捷。」



「越影」騎者田泰安則說：「今場『越影』排一檔跑最正宗途程，且只負一百一十五磅，所以賽前我認為機會很好，但直路仍要施展渾身解數爭勝，而過終點時我以為已經勝出，但平頭總比跑第二理想。」



至於莫雷拉除勝出「海翡翠」，另亦為「英姿茂盛」及「海之濤」建功，三W又成為騎師王。練者賀賢指：「『英姿茂盛』季初試閘表現不俗，當時以為牠可以取勝，不料拼來拼去都只得位置，實在欠運。今次此駒排一檔，且莫雷拉繼續策騎，全程走來一步不蝕，終於勝回一仗，但牠早前連場拼搏，今次賽後要安排小休，留待季尾再上陣搏殺。」



而「海之濤」這匹八歲老馬則成功取得第九捷，巧合地也是李易達今季第九場頭馬，練者賽後透露：「我本來卜定吳嘉晉騎『海之濤』，貪其有五磅減，而且此駒獨沽一味放頭跑，發揮容易；但及後莫雷拉索騎，我當然樂意由他執韁。」



