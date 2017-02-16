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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——君悅灣撞欄阿萊傷腳

2017-02-16 列印
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        昨晚第二場「君悅灣」快放入Q，但過終點後無故撞欄，導致騎者杜利萊右腳受傷落樓，之後要由擔架抬走送院，據悉情況頗嚴重。而杜利萊昨晚只得頭兩場有座騎，因此沒有易配。
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