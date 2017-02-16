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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——海翡翠五捷P多過W

2017-02-16 列印
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  昨晚舉行跑馬地錦標，結果方廄「越影」及摩廄「海翡翠」平頭獲勝，後駒成為今季首匹五捷馬，但由於是雙冠軍，其兩倍獨贏被攤薄至只派十元五角，反而位置有十三元！
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