去季新馬「天意」上仗初出跑谷草千二米，賽前潘頓與羅理雅都曾操刀試閘，兩人最終都選騎其他馬匹，帥印才輾轉落到田泰安手上，結果「天意」後上跑得亞軍，表現十分不俗。今次「天意」轉戰田草千四米，繼續操刀的田泰安認為馬兒的表現有望再進一步。
「當晚『天意』跑得亞軍後，我已經立即向練馬師蘇保羅匯報，有見此駒身形比較粗壯，熱身後定會愈跑愈好，而且增程及轉跑闊場會更具威力。今次『天意』轉跑田草千四米，正是合適部署，我看過同場對手名單，具實力的對手不多，『天意』保持進度的話，將屬爭勝分子。」田泰安說。
神威敖翔勝回一仗
對於上場在其胯下跑第五的「神威敖翔」，田泰安認為這匹理廄馬的實力介乎二、三班之間，跑二班賽經常是形勢不利，跑三班賽則較具競爭力。而「神威敖翔」上仗跑的是三班賽，卻不幸抽得十四檔兼遇上當勇及輕磅馬「軍勇戰略」，本身全程走外疊而有當時表現屬及格有餘。田泰安上周與本周初都操過「神威敖翔」，他說︰「馬兒晨課時走勢輕鬆，目前保持良好狀態，周日再戰牠最拿手的千四米，有幸抽到有利二檔，當有機會收復前失，贏回一場頭馬。」
最後，田泰安指出第五場吳廄「情意相投」上周試泥閘走勢出色，贏馬後勇態保持，按理今次新勝而臨而只多負六磅，不會阻礙發揮，而同場對手的實力跟上場相若，應具坐位望贏機會。
特約記者：文傑