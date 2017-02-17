﻿天意轉場增程惡

田泰安於剛周三晚的谷中夜賽回復神勇表現，雖然只得三匹座騎，但卻先後策「威震天」與「越影」贏馬，打破之前六個賽馬日都無馬贏的悶局。昨晨收操後，田泰安揚言要繼續爭取頭馬進帳，而周日沙田賽事的八匹座騎中，他認為以第三場蘇廄「天意」和第十場理廐「神威敖翔」的機會最好。



去季新馬「天意」上仗初出跑谷草千二米，賽前潘頓與羅理雅都曾操刀試閘，兩人最終都選騎其他馬匹，帥印才輾轉落到田泰安手上，結果「天意」後上跑得亞軍，表現十分不俗。今次「天意」轉戰田草千四米，繼續操刀的田泰安認為馬兒的表現有望再進一步。



「當晚『天意』跑得亞軍後，我已經立即向練馬師蘇保羅匯報，有見此駒身形比較粗壯，熱身後定會愈跑愈好，而且增程及轉跑闊場會更具威力。今次『天意』轉跑田草千四米，正是合適部署，我看過同場對手名單，具實力的對手不多，『天意』保持進度的話，將屬爭勝分子。」田泰安說。



神威敖翔勝回一仗



對於上場在其胯下跑第五的「神威敖翔」，田泰安認為這匹理廄馬的實力介乎二、三班之間，跑二班賽經常是形勢不利，跑三班賽則較具競爭力。而「神威敖翔」上仗跑的是三班賽，卻不幸抽得十四檔兼遇上當勇及輕磅馬「軍勇戰略」，本身全程走外疊而有當時表現屬及格有餘。田泰安上周與本周初都操過「神威敖翔」，他說︰「馬兒晨課時走勢輕鬆，目前保持良好狀態，周日再戰牠最拿手的千四米，有幸抽到有利二檔，當有機會收復前失，贏回一場頭馬。」



最後，田泰安指出第五場吳廄「情意相投」上周試泥閘走勢出色，贏馬後勇態保持，按理今次新勝而臨而只多負六磅，不會阻礙發揮，而同場對手的實力跟上場相若，應具坐位望贏機會。



特約記者：文傑