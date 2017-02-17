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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——香港金盃日大摩請外援

2017-02-17 列印
  二月二十六日（下周日）的香港金盃，大摩將會兵分三路，並已安排好「威爾頓」與「明月千里」重配昔日贏馬拍檔，前駒配貝湯美，後駒配布文；至於同日的另一場一級賽女皇銀禧紀念盃，摩廄參戰馬「喜蓮獎星」與「壯思飛」的帥印，就會分別交到貝湯美與巫斯義手上，馬會亦已批准大摩今次請外援的申請。
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