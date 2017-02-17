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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——藍鑽石錦標雷神獲邀騎

2017-02-17 列印
  澳洲秋季嘉年華的大賽期已展開，下周六在考菲爾德馬場舉行的藍鑽石錦標，莫雷拉獲彼邦邀請策騎Property角逐這場一級賽，馬會亦已批准雷神離港參戰。莫雷拉此行並不會影響到他翌日在港出戰香港金盃賽馬日。
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