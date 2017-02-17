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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——黃皓楠無恙隨時可復出

2017-02-17 列印
  去年十一月九日策「飛皇騰達」墮馬的黃皓楠，休息多時後，本月一日已恢復操馬，受薪董事小組昨日接獲醫生證明，表示楠仔現時已完全無恙，並適宜復出上陣。此外，目前放洋的馬會見習學員中，除潘明輝成績突出，黃俊的表現亦好。後者之前在澳洲受訓一年多贏逾三十W，今年一月轉往南澳受訓亦已開齋，相信成績會愈來愈好。
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