﻿帝豪寶寶力爭第三捷

明午沙田賽事郭能九匹座騎裏，東廄「帝豪寶寶」今季上陣以來五戰得兩冠兩亞，演出特別準繩，最近兩仗接連不敵「四季旺」和「龍船鼓響」跑第二，今次繼續由郭能策騎再跑千四米，他表示要收復前失，為馬兒贏出今季第三場頭馬。



郭能與告東尼今季合作四十五次，取得八冠七亞兩季，上名率逾三分一，郭能認為今次「帝豪寶寶」有機會為他們再添頭馬進帳，他說：「現年三歲的『帝豪寶寶』質高不用置疑，未能多贏幾場頭馬只因前仗遇上年長一歲且質素同樣深不可測的『四季旺』，上場則是我自己判斷稍有錯誤，讓座騎太早出頭，才被『龍船鼓響』有機可乘，終點前將我們越過。不過兩駒已把季軍馬拋離接近三個馬位，反映『帝豪寶寶』在目前評分仍有取勝實力，今次能夠再夥拍牠出戰，實在十分榮幸，縱使對手林立，馬兒憑本身勇態及路合之利，仍有足夠條件爭取今季第三場頭馬。



搵銀天皇收復前失



其他座騎方面，郭能表示「搵銀天皇」剛戰敗在全程一步不蝕的『紫電明珠』腳下，實不足為辱，周日此駒初跑千八米，以其本身脾性溫馴易於留放，理應可以扳到。郭能又指出即使排在不利的十三檔起步，但出閘後有一條長直路，會盡量找遮檔留力。此外，騎者本周初再策騎「搵銀天皇」操練，感到馬兒走勢甚勁，狀態依然甚勇，故有信心今仗可收復前失。



郭能最後提到，「加州議長」既然可以在英國雅士谷馬場上斜跑道的千六米跑第二，相信必有有長力應付千八米，只是今場跑四歲系列的香港經典盃，對手實在太強，加上要蝕分上陣，所以即使排一檔有利留放取位，但本身也要發揮出最佳水準，方有機會爭勝。 特約記者：文傑



