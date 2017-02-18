﻿閘中尋寶——紅衣優駿加罩進展大

第二場三班千二米，容廐「紅衣優駿」上仗於一月中初出跑此程得殿軍，賽前試閘已見跑姿討好且走勢成熟，以三歲PP而言，表現可以。本月初此駒再試一課一千米直路閘，初戴眼罩出試效果明顯更好，早段扣韁沿途力找遮擋，末段望空後走勢佳，跑過一仗後進展良多，今仗同場對手多欠突出，有力補中。此外，同場幾匹初出馬中，「加州勇將」與前駒試同一課閘，末段乏力進度未夠；「型酒杯」及「靚紫荊」皆為中長途馬；「有獎」試閘頗多，走勢頗熟狀態初起，雖然在澳洲多跑較長路程，但如決心一試也有冷位機會。進度較理想有葉廐「中華之光」，兩歲於澳洲時已兩捷，兩次試閘都見有速度，型格雄偉，跑姿大步肯走，今仗有可憧憬之處，只擔心此廐初出馬成績一向平平。



第一場五班千二米泥地，時廐「快趣的」上仗季內初出因出閘起擒拋跌騎師而無參與競逐，月初再試泥閘直領到底，直路上稍騎有反應，今仗初跑泥地，如成半冷可搏。第四場三班千二米泥地，呂廄「公証揚鳴」近期試泥閘走勢有勁，直路上按韁一湧而過，季內初出也要留意。



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