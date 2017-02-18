﻿Press——麥菲文獲發來季練馬師牌照





香港賽馬會牌照委員會已向麥菲文發給2017/2018年度馬季的練馬師牌照。現年四十八歲的麥菲文來自澳洲其中一個最著名的賽馬家族，曾在新加坡從練並取得卓越成就，亦是雪梨馬壇最出色的練馬師之一。



麥菲文在新加坡從練八個馬季，期間合共勝出四百七十場頭馬，勝出率達百分之十五，成績驕人。他在當地勝出的賽事中，有三十六場為分級賽，當中七場為一級賽。麥菲文於2012年在新加坡合共取得七十六場頭馬，成為該季贏得最多頭馬的練馬師之一；而他在當地練馬的八個馬季中，有七季均位列練馬師榜前五名。2012及2013年新加坡馬王「很簡單」正是由麥菲文訓練，該駒合共勝出九項分級賽，包括新加坡堅尼、獅城盃及貴賓碗三項一級賽。麥菲文勝出的其他一級賽還有三屆萊佛士盃（2009年「赤炎舞者」、2011年「很肯定」及2013年「好簡單」），以及新加坡金盃（2013年「達標」）。



麥菲文於2016年初離開新加坡，返回澳洲發展，起初在玫瑰崗設廄，其後將基地遷至蘭域。雖然他在雪梨從練初期，旗下賽駒多為年輕及未嘗出賽的馬匹，但仍能保持百分之十五的勝出率。他近期的佳績包括憑Teaspoon 勝出三級賽威登錦標，以及上周憑Frolic攻下殷利殊經典賽。



馬會賽事規管及發展執行總監夏定安表示：「馬會憑藉這次可在外地招聘新練馬師的機會，積極在世界各地物色才能與經驗兼備的人選，希望他能夠為香港馬壇作出重要貢獻，不但令香港保持現時的世界級賽馬地位，亦希望把香港賽馬帶向新的高峰。我們從多位資歷深厚的人士中最終選出麥菲文，皆因他具備要在競爭極為激烈的香港取得成功所需的各項條件。」



「麥菲文從練多年來不斷在分級賽中取得佳績，同時亦擅長在世界各地物色優質賽駒，因而與馬主建立了長期的合作關係。此外，他曾在多個不同的環境中練馬並取得成功，不但富於國際經驗，而且品格誠信兼備。這些條件都顯示他是個不可多得的人才，而香港練馬師行列亦因而增添一員猛將。」夏定安說。



麥菲文表示：「我今天下午收到香港賽馬會來電時實在喜出望外。香港在各方面均位處全球賽馬業領導地位，我一直都希望能夠來港從練。我十分期待接受這項新挑戰，並且非常感謝牌照委員會給予我這個不可多得的機會。」



麥菲文曾為眾多不同馬主效力，包括國際知名的阿羅非爾德育馬場、古摩亞集團、吉田勝己，以及多位香港馬主。除了曾在新加坡和澳洲練馬外，麥菲文亦曾派遣賽駒出征香港和杜拜。 2011年，麥菲文訓練的「太好」在杜拜角逐二級賽阿喬斯短途錦標，僅以一馬頸位之差落敗，跑入季席。麥菲文於2012年首次派馬來港參賽，旗下的「很簡單」先後角逐二級賽馬會短途錦標及一級賽香港短途錦標。



夏定安續指：「香港共有二十六匹賽駒名列2016年浪琴表世界馬匹年終排名，足證香港賽馬達至世界級，而優質練馬師一向是推動香港賽馬發展不可或缺的元素。從搜購以至訓練馬匹，使牠們有能力角逐各項頂級賽事，均是我們的練馬師所須擔當之重要角色。麥菲文是一位擁有豐富經驗和優秀賽績的練馬師，因此他加入香港練馬師行列，我們當深感高興。」



麥菲文將於二月二十四日星期五在香港會見傳媒。馬會將於下周向各大媒體發出記者會邀請。