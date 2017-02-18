﻿馬場浮世繪——潘明輝獲發見習騎師牌照

另委員會決定授權管理層邀請所有現任助理練馬師提交意向書，以供考慮發給2017/2018年度馬季練馬師牌照，以填補現有空缺。
委員會決定向潘明輝發給見習騎師牌照，有效期由2017年3月26日至2016/2017年度馬季結束為止，以便在港策騎出賽，惟他必須通過健康檢查方可，而且在獲得管理層批准之前，他暫不可在跑馬地馬場的任何賽事中策騎出賽。至於潘明輝隸屬哪一位練者，馬會將於稍後公布。
委員會決定召見鄭雨滇，日期待定，以決定其現有自由身騎師牌照應否被撤銷。
前特首曾蔭權涉貪案，九人陪審團退庭商議第二天，以八比一大比數裁定第二項控罪「公職人員行為失當罪」罪成，指曾蔭權以特首及行會主席身份參與決定雄濤開辦數碼電台的申請時，隱瞞他與DBC主要股東黃楚標就租用深...
2017-02-18
河北昨發生地底氣體管道洩漏煤氣爆炸事件，爆炸威力強大，衝擊波將一輛途經巴士玻璃全部震碎，幸意外未有造成嚴重傷亡，僅爆炸地點附近一間酒店內，兩名卡拉OK員工受傷，當局正調查意外成因。 事發在昨日上...
2017-02-18
韓國總統朴槿惠密友崔順實涉嫌干政案取得突破性發展，首爾法院昨凌晨批准拘捕三星集團副會長李在鎔，獨檢組希望以此為契機，在調查時限內重點調查涉嫌受賄的朴槿惠。法院裁決後，三星集團股價一度下挫，當地財經界人士擔心，李在鎔被捕會重創南韓經濟。 首爾法院前日第二次審訊檢方申請拘捕李在鎔，昨凌晨確認檢方提出的新指控和證據，批准拘捕李，獨檢組人員昨清晨五時三十五分正式拘捕李在鎔，並將他押送到首爾拘留所，李步出法院時一臉嚴肅，並無回應在場傳媒提問。 首位被捕三星掌舵人 李在鎔被指干犯行賄、挪用公款、作偽證、藏匿犯罪收益、將財產轉移國外五項罪名。獨檢組指他向崔順實控制的財團、基金提...
2017-02-18
據星島地產網報道，近期新界區低密度新盤成為市場其中一大焦點，而恒地旗下、位於粉嶺香港高爾夫球會側的高爾夫‧御苑，昨晚突擊開價，首批118伙，折實呎價15898元。 恒基營業（二）部總經理韓家輝...
2017-02-18
港股周四突破24000後，周五出現回吐，建行（939）、中行（3988）及工行（1398）齊偏軟下，恒指曾數度跌穿24000關，最多跌163點，收市前險守24000，全日跌73點，成交逾862億元。以全周計，恒指累積上升459點或1.95%；國指累積上揚235點或2.32%。 恒指昨低開29點，報24077點，其後反覆偏軟，數度跌穿24000點，午後曾跌163點，低見23944點，於23900見支持，隨後跌幅逐步收窄，收市前重上24000關，收報24033點，跌73點或0.31%；國企指數收報10360點，下滑94點或0.91%，成交金額862.96億元。 晉裕環球資...
2017-02-18
皇家馬德里王牌C朗拿度踏入一七年入球產量未有回升，惟這支西甲一哥仍各賽事三連捷入九球，期間賓施馬等八將都有士哥，進攻百花齊放。今晚聯賽作東對愛斯賓奴，「銀河艦隊」有望延續各戰線對賽九連勝往績，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬！（now632台今晚11:15直播） C朗所有戰線對上五季皆場均入一球或以上，而且對愛斯賓奴腳風特順，近四次西甲交手共轟十一球。雖然他今季所有賽事廿七戰入廿一球效率稍為下滑，今年九戰只入五球，然而「銀河艦隊」上下有力分擔入球重任，西甲及歐聯三連捷入九球，除了C朗兩球，賓施馬、卻奧斯、卡斯米路及盧卡斯華斯基斯等七將各入一球。 賓施馬破荒心雄 周三歐聯...
2017-02-18
色彩繽紛的Swatch今季以遊歷世界為主題，分別推出「A Traveler’s Dream」、「Time To Swatch」、「Mosaici & More」、「Action Heroes」...
2017-02-18
年到半百的關淑怡（Shirley）近年怪行連連，去年10月凌晨更被發現在愉景灣墮海，警方列情緒不穩處理。其後，她澄清只係飲大兩杯失足墮海。閉關幾個月，獨自生活的單親媽在2017年的起心肝，重新出發。日...
2017-02-18
法庭對七名警察襲擊曾健超案作出判決，各被告均被判囚兩年，今次重判在社會上引起頗大迴響，有人贊成，也有人反對，分歧極大。 七個警察入獄兩年，意味他們將不但喪失職業，而且要受相當長時間的牢獄懲罰。主審法官杜大衛表示，公眾人士相信警察維護法紀，但七名警察知法犯法，判刑必須具阻嚇性作用，以維持公眾信心，今次案件亦令警隊蒙羞，影響香港在國際上的聲譽。 襲擊致造成身體傷害罪最高可判監禁三年，現在要判處兩年刑期，法官解釋這因七人都是現役警員，正執行任務，不能因為佔中期間壓力大，而毆打曾健超，法庭相信監禁是恰當處罰，以兩年六個月為量刑起點，考慮到他們兩年多來面對的壓力及失去長俸，遂減刑至兩...
2017-02-18
明午沙田賽事郭能九匹座騎裏，東廄「帝豪寶寶」今季上陣以來五戰得兩冠兩亞，演出特別準繩，最近兩仗接連不敵「四季旺」和「龍船鼓響」跑第二，今次繼續由郭能策騎再跑千四米，他表示要收復前失，為馬兒贏出今季第三...
2017-02-18