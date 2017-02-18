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﻿馬場浮世繪——潘明輝獲發見習騎師牌照

2017-02-18 列印
  牌照委員會在昨日的會議上作出決定，於例行手續辦妥後，向麥菲文發給2017/2018年度馬季練馬師牌照。而麥菲文的2017/2018年度馬季練馬師牌照之生效日期為2017年7月17日，以便他可於馬季完結後，接收轉廄馬匹加入其馬房。

  另委員會決定授權管理層邀請所有現任助理練馬師提交意向書，以供考慮發給2017/2018年度馬季練馬師牌照，以填補現有空缺。

  委員會決定向潘明輝發給見習騎師牌照，有效期由2017年3月26日至2016/2017年度馬季結束為止，以便在港策騎出賽，惟他必須通過健康檢查方可，而且在獲得管理層批准之前，他暫不可在跑馬地馬場的任何賽事中策騎出賽。至於潘明輝隸屬哪一位練者，馬會將於稍後公布。

委員會決定召見鄭雨滇，日期待定，以決定其現有自由身騎師牌照應否被撤銷。
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