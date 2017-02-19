﻿勝在有方——太陽喜喜賀賢搶功

「太陽喜喜」上季尾愈跑愈進步，上到三班仍能在田草千四跟今季在一級賽入三甲之「壯思飛」串Q，再出段段快跟也能以佳速贏當銳之「精氣神」，確認實力夠二班。前仗於一班千六米能氣走其後兩奪亞軍之「縱橫大地」，證明有二班頂能力。翌戰轉到欠依據之谷草跑至氣管有痰，敗不足據。隔了兩個月再出，埋門準備充足，除頭罩而過往轉配備常見好，縮程遇對手減弱，排五檔好跑，五歲PPG精英現處全熟期，必把握機會為馬房搶功。



「川河寶駒」對上四戰田草有三次以近22秒之終極時速衝近，休後常見好，雖然十二月中曾缺課十七日，但體重保持，起用潘頓可騎起後勁，如內檔取位暢順也有贏面。「歌神」前仗窄位緊逼下跟「美麗傳承」和「加州議長」等四歲自購馬精英跑近，戴上外地贏馬之眼罩配備，起用雷神可亂大局。「龍船」最近谷草段速表現有進，但贏田草千四此程則是靠賺慢步速，位望較高。



方駿暉



